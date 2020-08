Castelmagno, Uncem: "Di fronte alla tragedia, restiamo in silenzio"

"Di fronte alla tragedia di Castelmagno, restiamo in silenzio. Commossi, sospendiamo parole e tutti gli aggiornamenti dei canali istituzionali di comunicazione Uncem. Ci uniamo alle famiglie, alle comunità, ai colleghi Amministratori dei Comuni. Restiamo in silenzio. Questa tragedia è di tutte le comunità delle montagne italiane. Chi è cristiano oggi prega per le famiglie, per i ragazzi che sono sopravvissuti, per le comunità. Pregando, li affidiamo a San Magno e alla Madonna della Neve".



Così commentano Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, il tragico incidente di questa notte a Castelmagno che ha visto la morte di cinque giovanissimi.