Incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, il bilancio si aggrava: muore un 22enne, gravissimo invece il fratello 25enne

Si aggrava il bilancio dell’incidente sul lavoro di questa mattina, a Cavallermaggiore, in un’azienda agricola al civico 81 di frazione Madonna del Pilone.

Qui, due giovani - due fratelli rispettivamente di 25 e 22 - anni sono rimasti intossicati da esalazioni sprigionate da un silos adibito allo stoccaggio di mangime utilizzato in allevamento. Si apprende che il silos, alto una quarantina di metri, fosse colmo di mangime, dopo esser stato da poco riempito.

I due pare si trovassero sulla copertura del silos per una verifica. A differenza di quanto comunicato in un primo tempo dall'ufficio stampa dell'Asl Cn1, i giovani non sono caduti all'interno del silos, bensì sono stati intossicati dalle esalazioni.

Come conferma l’Asl, uno dei due fratelli, D.G., classe 1998, è deceduto. L’altro, F.G., classe 1995, è invece stato trasportato al Santissima Annunziata di Savigliano, in codice rosso, di estrema gravità.

Sul posto hanno a lungo operato i soccorritori. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, con le squadre di Saluzzo, Savigliano, il nucleo SAF – speleo alpino fluviale – le autoscale di Cuneo e Alba e il 118, con ambulanze ed elisoccorso.

Sul posto anche i Carabinieri di Savigliano e lo Spresal – Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asl Cn1.

Proprio i tecnici Spresal saranno ora chiamati a far luce sulla dinamica di quanto accaduto.