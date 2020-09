Una mattinata di lavoro finita in tragedia: Cavallermaggiore è incredula per la morte del 22enne Davide Gennero

Una mattinata di lavoro come tante altre, nell’azienda agricola di famiglia.

Che – invece – si è trasformata in tragedia, portandosi via la vita di un giovane 22enne. Cavallermaggiore è incredula alla notizia della morte di Davide Gennero. Nessuno riesce a darsi pace su quanto è successo poco prima delle 9 di quest’oggi.

I Carabinieri hanno già raccolto alcuni elementi utili per appurare – di concerto con lo Spresal dell’Asl Cn1 – la dinamica.

Davide, insieme al fratello 25enne Francesco (due dei cinque figli dei titolari dell’azienda), era al lavoro all’interno di un silos, alto una quarantina di metri, pieno di mais trinciato. Quel silos ben visibile anche da lontano, sul quale campeggia il cognome della famiglia Gennero.

Una volta dentro l'enorme contenitore adibito allo stoccaggio, i due giovani sono stati intossicati dalle esalazioni emanate dal mais.

Davide e Francesco accusano i primi sintomi, fino a perdere conoscenza.

Scatta l’allarme, e sul posto intervengono 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e, successivamente, lo Spresal dell'Asl. I pompieri giungono sul posto anche con l’autoscala, per raggiungere la cima del silos, a decine di metri da terra, dove i primi soccorritori trovano i due fratelli.

Per Davide, i soccorsi si riveleranno vani: i sanitari, accorsi sia in ambulanza che in elisoccorso, non potranno far altro che constatarne il decesso. Il fratello Francesco, invece, in condizioni gravissime, viene trasportato d’urgenza presso il Santissima Annunziata di Savigliano.

Classe 1998, nato il 26 di marzo, Davide era impegnato nel volontariato all’intento della sua frazione. Partecipava attivamente alla vita del suo paese. In rete si trovano istantanee che lo ritraggono impegnato nelle attività organizzate dalla Pro loco, come il “Palio dei Borghi”, dove era portacolori proprio del suo borgo, Madonna del Pilone.

Commosso il ricordo del sindaco Davide Sannazzaro che stamane, appreso della tragedia, si è recato sul posto: “Sono molto addolorato personalmente. Davide era un ragazzo corretto, solare e molto disponibile. Un bel giovane. La comunità di Cavallermaggiore e in particolare quella di Madonna del Pilone perdono un punto di riferimento importante. Siamo vicini a tutta la famiglia”.

Una comunità profondamente sconquassata e turbata dal dolore. E che ora si stringe – in silenzio – attorno alla famiglia. Nel ricordo di Davide e nella speranza per il fratello Francesco.