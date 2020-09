A Rifreddo arriva il Postamat: dopo cinque anni, il paese torna ad avere uno sportello automatico per pagamenti e prelievi

Anche Rifreddo avrà il suo sportello automatico per pagamenti e prelievi. Ad installarlo saranno le Poste nelle prossime settimane. Troverà posto nei locali comunali che ospitano lo sportello dell'ente ed in particolare nell'area che dà su via Vittorio Veneto, appena prima del centro incontri San Rocco.

Una bella notizia che premia gli sforzi dell'amministrazione comunale che da cinque anni sta cercando di ovviare alla dipartita dello sportello bancario e del connesso bancomat che l'allora Banca Regionale Europea decise di chiudere. “In questi anni - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - le abbiamo provate tutte. Contattando a più riprese sia le banche che le Poste, ma senza successo. Gli istituti hanno, infatti, sempre sostenuto che pur non essendo Rifreddo un comune piccolissimo, si trova a pochi chilometri da Sanfront e Revello, serviti invece da sportelli”.

Una situazione comune a molte altre realtà nazionali che ha fatto mobilitare le associazioni dei comuni e che ha portato circa due anni fa ad un accordo con Poste italiane. Un accordo in base al quale la società postale si impegnava a installare almeno un postamat in tutti i comuni. “Preso atto di questa opportunità - aggiunge il vice-sindaco Elia Giordanino - abbiamo immediatamente aperto un dialogo con Poste spa e dopo alcune nostre richieste è arrivata la lettera che ci confermava che nel 2020 sarebbe stato installato uno sportello automatico a Rifreddo. Successivamente i tecnici della società hanno anche effettuato un sopralluogo identificando l'area più idonea all'installazione. Rimane ora da capire quali saranno i tempi tecnici per l'installazione ma già aver avuto la rassicurazione che a breve avremo lo sportello è un ottima notizia”.