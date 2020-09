Villanova Mondovì: tanti i visitatori del Santuario di Santa Lucia nel periodo estivo

Nella verdeggiante costa del Momburgo (noto comunemente come Monte Calvario) a Villanova Mondovì, il Santuario di Santa Lucia invita i numerosi pellegrini ad una fresca sosta estiva. Il recentissimo riordino degli spazi interni, l’allestimento di pannelli illustrativi e la sistemazione delle aree verdi, hanno accolto i numerosi visitatori che si sono recati per devozione o per interesse culturale, durante il periodo estivo.

Durante le tre date di visite guidate previste durante i mesi di luglio, agosto e settembre si è registrato il “tutto esaurito”, tanto che l’Arch. Marcello Boetti e Roberto Turco (guide volotnarie) unitamente ai volontari e a Don Giampaolo Laugero (parroco di Villanova M.vì), hanno pensato di inserire un’ulteriore data (ultima per l’anno in corso) per Domenica 11 Ottobre al fine di far conoscere il complesso nelle parti meno note e più caratteristiche (prenotazione obbligatoria al n. 351.6384771).

Oltre il rinnovato l’interesse per la riscoperta di questo sito unico da parte di singoli, coppie e famiglie, si sono susseguiti pellegrinaggi dall’astigiano e torinese, in particolare l’ultimo (gruppo in foto) dalla Parrocchia di Castelnuovo Don Bosco (AT), incuriositi soprattutto dall’allocazione originale del luogo di culto sito in una grotta incastonata nella montagna.

Altra novità: nel loggiato del Santuario, è stato realizzato un allestimento con pannelli espositivi narranti la storia di Santa Lucia e del Santuario nei secoli, con approfondimenti particolari nel periodo dell’epoca partigiana: infatti per coloro che non riuscissero ad accedere alle visite guidate, ma approdano al Santuario la Domenica pomeriggio (apertura della sola grotta-cappella) è possibile inquadrare i “Qr-Code” sui pannelli ed apprezzare le guide digitali (in audio e in video) per l’approfondimento personale.