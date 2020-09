Mondovì si prepara al rientro in classe degli studenti: trasporto locale garantito, ma previsto un aumento del servizio mensa

"Confido molto nei dirigenti scolastici e sono contento del lavoro che hanno svolto; in questi mesi ho avuto modo di confrontarmi con persone pronte ad affrontare gli imprevisti. Ci tengo però a ringraziare anche tutto lo staff degli uffici comunali e la polizia locale per il grande lavoro di squadra"» – così l’assessore Luca Robaldo ha commentato la riapertura della scuole a Mondovì del prossimo lunedì 14 settembre.

Anche se sono ancora molti i dubbi relativi al mondo della scuola, che si chiariranno solo dopo i primi giorni di ripartenza, una cosa è certa: lunedì le famiglie monregalesi troveranno scuole sicure e aperte.

L’amministrazione comunale ha investito circa 110 mila euro per le scuole di competenza comunale che sono stati destinati all’ingrandimento delle aule a all’acquisto di nuovi materiali come banchi e lavagne. In questi giorni fuori da ogni edificio scolastico e alle fermate degli autobus è stata affissa apposita segnaletica verticale e orizzontale per ribadire l’utilizzo della mascherina e garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Nei vari istituti comprensivi di competenza comunale sono previsti più ingressi, segnalati da apposita cartellonistica. Ogni scuola sta provvedendo a trasmettere agli alunni tramite le piattaforme elettroniche dedicate le tabelle con assegnazioni di classe, aule e ingressi. Nei luoghi più critici, come ad esempio piazza IV novembre, sarà presente un Vigile urbano.

TRASPORTI

Per quanto riguarda i trasporti urbani ed extraurbani il consorzio Granda Bus si è organizzato in modo da poter garantire il servizio ed eventualmente utilizzare bus aggiuntivi. (Ricordiamo che al momento la capienza massima consentita sui mezzi pubblici è dell’80%).

FUNICOLARE

Per le linee di autobus urbane ed extraurbane sono confermate le fermate dell’anno precedente, tutti coloro che scenderanno al capolinea di Piazza della Repubblica potranno prendere la funicolare, che effettuerà delle corse aggiuntive in base al numero di studenti e alla capienza massima attualmente consentita (50 persone). L’amministrazione non esclude l’istituzione dell’obbligo di indossare la mascherina anche nelle vie in cui vi è un afflusso maggiore di studenti, come via della Funicolare.

MENSE

Garantito il servizio mensa di cui si occupa la CAMST, purtroppo per l’adeguamento alle normative vigenti il costo del servizio aumenterà. Ancora da definire le nuove tariffe che sono state comunicate soltanto questa settimana al Comune, che sta valutando con attenzione come procedere.

VARIAZIONI VIABILITA’

Proprio oggi il comune di Mondovì ha diffuso l’ordinanza sulle variazioni alla viabilità che saranno in vigore a partire da lunedì 14.

Rione Piazza, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:

1. in via delle Scuole: • l’anticipazione del DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE, nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e l’ingresso al liceo socio-pedagogico di via delle Scuole civico 40, alle ore 7.40 dei giorni scolastici, fino al perdurare del cantiere del teatro sociale, ad integrazione dell’ordinanza di viabilità num. 123 del 03.07.2020; • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 7.40 alle ore 8.10 e dalle ore 12.50 alle ore 13.20 dei giorni scolastici; • istituzione del DIVIETO DI FERMATA, (lato sinistro ascendente, nel tratto compreso tra Piazzetta Santa Chiara ed il n. civ. 10) dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni scolastici;

2. in via Vico: • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 7.40 alle ore 8.05 e dalle ore 12.50 alle ore 13.20 dei giorni scolastici, eccetto autobus urbani; • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO nel tratto a lato del fabbricato censito al civico 56, ospitante l’Istituto Alberghiero, in corrispondenza dell’area verde;

3. in piazza d’Armi: • istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto autobus, nella parte centrale e laterale adiacente l’ex plesso scolastico dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30 nei giorni scolastici; • istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella vasca di sosta, adiacente al polo scolastico, opposta ai parcheggi già esistenti disposti a pettine, eccetto veicoli utenza scuole per salita e discesa degli allievi frequentati il medesimo istituto, dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30 nei giorni scolastici; • l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata , nel periodo scolastico , dalle ore 07.00 alle ore 14.00 agli autocaravan;

4. in via E. Tortora, nel tratto compreso tra l’ingresso veicolare di valle dell’Istituto “G. Baruffi” e via Ospedale: • istituzione del SENSO VIETATO ASCENDENTE, dalle ore 7.40 alle ore 8.10 e dalle ore 12.50 alle ore 13.20, dei giorni scolastici;

5. in strada del Beccone, nel tratto compreso tra strada Comunale Carassone a Piazza e strada del Gius: • istituzione del SENSO VIETATO DISCENDENTE, dalle ore 7.40 alle ore 8.10 e dalle ore 12.50 alle ore 13.20, dei giorni scolastici;

6. in via Vasco: • istituzione del SENSO VIETATO DISCENDENTE, dalle ore 7.40 alle ore 8.05 e dalle ore 12.50 alle ore 13.20, dei giorni scolastici;

A Breo, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:

1. in via della Funicolare ed in via Garelli, nel tratto compreso tra via Funicolare ed il numero civico 19: • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 7:30 alle ore 7:55 e dalle ore 12:50 alle ore 13:20, dei giorni scolastici;

2. in via Bona, nel tratto antistante il civico 4:

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 7:30 alle ore 14:00, dei giorni scolastici;

Rione S. Anna, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:

1. in via dei Tigli, nel tratto tra via delle Ginestre e via delle Robinie:

• istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, eccetto bus, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00, dei giorni scolastici;

Altipiano, come da segnaletica stradale verticale posta in loco:

1. in via Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento e l’intersezione con via Ortigara: • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore 7.45 alle ore 8.15, dalle ore 12.25 alle ore 13.05, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.30, dei giorni scolastici;

2. in via Risorgimento, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti e via Sappa: • istituzione del DIVIETO DI FERMATA, nella vasca di sosta a lato dell’edificio scolastico, dalle ore 7.00 alle ore 8.30 e dalle ore 11.00 alle ore 13.30, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.30, dei giorni scolastici;

3. in via Piemonte, nel tratto compreso tra largo Marinai d’Italia ed il civico 6:

• istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella vasca di sosta, adiacente all’area verde prossima alla carreggiata, eccetto veicoli utenza scuole per salita e discesa degli allievi frequentati il medesimo istituto, dalle ore 7:00 alle ore 8:30 e dalle ore 11:00 alle ore 13:30 nei giorni scolastici;

4. in via Bra, nel tratto a lato del civico 45: • istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella vasca di sosta, adiacente alla scuola d’infanzia “Il Grillo Parlante”, eccetto veicoli utenza scuole per salita e discesa degli allievi frequentati il medesimo istituto, dalle ore 7:40 alle ore 9:00 e dalle ore 11:30 alle ore 12:00 nei giorni scolastici;

5. in corso Milano, nella bretella a perimetro dell’edificio scolastico: • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, fatta eccezione dei veicoli a servizio del centro diurno, il personale scolastico o eventuali autorizzati, dalle ore 7.45 alle ore 8.15, dalle ore 12.25 alle ore 13.05, nonché i giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.30, dei giorni scolastici;

Nelle frazioni come da segnaletica stradale verticale posta in loco:

1. in via Vecchia di Pianfei, nel tratto compreso tra strada dei Gregori e strada S. Gottardo, in strada di S. Gottardo, nel tratto compreso tra via Vecchia di Pianfei e strada dei Gregori, ed in strada dei Gregori: • istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA secondo la direzione strada S. Gottardo – strada dei Gregori – via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 13.25 alle ore 13.45, dei giorni scolastici;

2. in via Vecchia di Cuneo, via Morosenga, Fraz. Merlo e Strada del Merlo: • istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA con direzione Ospedale – Loc. Pogliola, dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 13.20 alle ore 13.40, dei giorni scolastici;

3. in strada S. Giovanni dei Govoni, nel tratto compreso tra la SS. 28 nord e strada dei Curetti: • istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA con direzione di marcia da SS 28 nord a via Gratteria, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 13.30 alle ore 13.45, dei giorni scolastici;

4. in strada dei Curetti, nel tratto compreso tra strada S. Giovanni dei Govoni e strada dei Manelli: • istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA, con direzione di marcia da strada S. Giovanni a strada dei Manelli, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 13.30 alle ore 13.45, dei giorni scolastici;

5. in strada dei Bertini – fraz. Breolungi -, nel tratto compreso tra gli ingressi pedonali della scuola d’infanzia e quello della primaria: • istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, eccetto bus, dei giorni scolastici;

L’amministrazione si rivolge ancora ai cittadini per fare appello al senso di responsabilità di tutti: "Ci affidiamo al senso civico e di collaborazione di tutti, rispettate la segnaletica che è stata predisposta, indossate la mascherina e non fate assembramenti. Questo è il momento della pazienza e del buon senso, per il bene di tutti".