Da domani, lunedì 14 settembre, chiude per lavori la strada statale 21 "Del Colle della Maddalena". Lo comunica Anas in una nota diffusa a mezzo stampa.

La strada rimarrà chiusa al traffico per interventi programmati da eseguire sulla RD900, prosecuzione della statale 21 in territorio francese. La chiusura sarà attiva fino alle ore 8 di martedì 15 settembre. E' prevista, sempre per lavori, una nuova chiusura del Colle nelle giornate del 12 e 13 ottobre.