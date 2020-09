Colle della Maddalena: avanza il ripristino della pavimentazione sulla SS21

Avanza l’intervento di ripristino della pavimentazione attivato da Anas la scorsa settimana lungo la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”, in provincia di Cuneo. I lavori, finalizzati a elevare il livello di servizio dell’infrastruttura tra Bersezio (km 48,500) e Argentera (km 53,100), in provincia di Cuneo, stanno proseguendo secondo il cronoprogramma dei lavori.

I tecnici hanno previsto una nuova fase di ripristini per il tratto di circa 400 metri all’interno del centro abitato di Argentera, la cui sezione stradale non consente il transito dei veicoli in concomitanza con lo svolgimento del cantiere. Per effetto di tali lavorazioni, martedì 22 settembre la statale sarà pertanto chiusa al traffico tra il km 53 e il km 53,400 dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Nella fascia oraria 12:00 – 14:00 il transito sarà consentito a tutti i veicoli.