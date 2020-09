Apre il Giardino dei Viceré a Caraglio: prenotazione obbligatoria per le visite

Per la prima volta al pubblico e in via del tutto eccezionale, i conti Galleani d’Agliano aprono, domenica 20 settembre, a partire dalle ore 14, il giardino “ all’inglese” della loro Tenuta il Palazzasso di Caraglio.

La visita, dato l’inaspettato successo, si potrà effettuare solo previa prenotazione al 339/8041515 . Agli orari già annunciati delle 14, 15, 16 e 17 si aggiungerà anche una ulteriore visita alle ore 18 .

In caso di brutto tempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Costo: 10 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie

Alessia Giorda 339-8041515