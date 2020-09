La Fisorchestra Rossini di Barge in trasferta in Ligura, per la festa patronale a Porto Maurizio

Ci sarà anche un pezzo di Barge, a Porto Maurizio – provincia di Imperia – in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, per l’appunto San Maurizio, che si celebra il 22 settembre.

La Fisorchestra Rossini di Barge si esibirà in uno dei tanti momenti inseriti nel cartellone di iniziative per la Patronale, organizzate dal Comitato San Maurizio, ma condivise e partecipate dalle attività commerciali del luogo. Si tratta di una serie di eventi molto attesa, come momento di relax e di incontro, seppur a distanza, come ormai impongono le norme anti-Covid.

In via XX Settembre, sabato pomeriggio, alle 15, si esibirà la Fisorchestra Rossini della città di Barge: “Sulle note inconfondibili delle fisarmoniche dirette dal maestro Marco Polidori – spiegano gli organizzatori – verrà offerto tutti un emozionante momento di sana normalità”.

Con l’inizio delle attività scolastiche anche il centro cittadino ricomincia a pulsare: la festa patronale sarà anche occasione di buon auspicio per un inizio d’anno all’insegna del coraggio, della speranza e dell'ottimismo per tutti gli studenti.

Proprio per suggellare questo momento è stato invitato a Porto Maurizio l’ensemble musicale bargese.