Caramagna Piemonte: un fitto programma di eventi per la festa della Beata Caterina

Dalle ore 10 fino alle 17.30, sotto i portici davanti alla biblioteca, esposizione delle foto partecipanti al concorso "Donne che leggono", indetto dalla biblioteca e dallo studio fotografico "Controluce" già per l'8 marzo, ma posticipato causa Covid-19. Premiazione alle 17.30. Alle 18.30 consegna ai piccoli nati nel 2019 del libro dono del progetto "Nati per leggere", in collaborazione con la Fondazione Sanpaolo e il Sistema bibliotecario di Fossano, finalizzato alla diffusione del piacere della lettura tra i bimbi di 0-3 anni aiutati dai loro genitori. A fine giornata, estrazione dei premi della sottoscrizione per autofinanziamento.