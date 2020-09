Prezzi nocciole, Coldiretti Cuneo: "Gli unici a festeggiare sono i produttori turchi"

Le nocciole Made in Cuneo rappresentano un’eccellenza con numeri di primo piano: 1.300 aziende, 13.000 ettari di superficie coltivata, di cui 11.000 in piena produzione, per un quantitativo totale medio di 140.000 quintali.

Alla luce di questa situazione, con un’operazione di reale trasparenza, Coldiretti si appresta a mostrare la differenza che c’è, anche dal punto di vista etico, tra quanto coltivato in Italia e quanto avviene in Turchia, attraverso un video-documentario del regista Stefano Rogliatti. “Una denuncia necessaria – sottolinea Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – per far comprendere al mondo degli sgusciatori l’importanza di sostenere la nostra produzione attraverso un’equa remunerazione dei corilicoltori, del loro lavoro e dei valori racchiusi nel prodotto stesso”.