E’ Lina Giammusso Fontana è la nuova presidente dello Zonta club Cuneo

Cambio ai vertici dello Zonta club Cuneo, che ha aperto ufficialmente l’anno sociale al Resort San Quintino di Busca.

A guidare il sodalizio femminile cuneese fino al 2022 sarà la nuova presidente Lina Giammusso Fontana, insieme al direttivo fresco di nomina: Lucia Costa Giani ( past president); Iris Mongiovi Musselli (vicepresidente ), Rosina De Luca ( tesoriera), Silvia Quaranta ( segretaria), Mara Rebuffatti ( vicesegreteria), Carla Giuliano (consigliera), Bianca Marchet Fenoglio (consigliera).

Nel discorso di insediamento la neo presidente, accettando la carica “un onore e un privilegio, ma anche una grande responsabilità” ha fatto perno sul valore di squadra coesa e motivata, impegnata in attività di service e di advocacy per incidere positivamente sulla comunità, con progetti territoriali dedicati in particolare alle donne.

Ha ricevuto la spilla di presidente da Lucia Costa Giani che ha condotto il club nei due anni precedenti ” Una bellissima e ricca esperienza “ in cui sono in elenco numerose iniziative, da quelle contro la violenza sulle donne, alle borse di studio per sostenere giovani studentesse, ai thè culturali con la Matematica, al convegno sulla tratta.

Lina Giammusso, sposata Fontana, laurea in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nell'Amministrazione statale come vicedirettore delle Imposte, prestando successivamente servizio presso l'Agenzia delle Entrate, dove ha assunto ruoli di responsabilità e vari incarichi dirigenziali. È stata presidente dell'Istituzione culturale della Città di Busca.

“Zontiana da cinque anni, sono stata una seguace del sodalizio internazionale femminile da molto più tempo, condividendone gli obiettivi per il miglioramento della condizione della donna in tutti i campi. Per fare questo ci vuole coraggio e, per citare la nostra area Director, anche una grande dose di resilienza.

Desidero improntare il mio mandato sulla positività. Faremo rete con altri club e nostri service saranno dedicati alle esigenze attuali delle donne in ambito scolastico, lavorativo, sanitario ed economico. Tutte unite ce la possiamo fare.

Il nostro motto “onesto e degno di fiducia” va sempre ricordato, insieme alla nostra meravigliosa fondatrice Marian De Forest”.