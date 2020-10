Bra: Politeama illuminato di rosa per la lotta contro il cancro al seno

Nel mese dedicato alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sui tumori al seno, Bra aderisce alla campagna “Nastro Rosa” promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) illuminando di rosa il Teatro Politeama Boglione.



Fino a fine ottobre, la facciata dello storico palazzo di piazza Carlo Alberto testimonierà, con la sua particolare illuminazione notturna, l’impegno quotidiano e l’importanza della ricerca e della diagnosi precoce per combattere il cancro. Un messaggio e un invito accompagnano l’installazione: per tutto il mese, grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla delegazione braidese della Lilt, chiamando il numero 0172.432575, il numero verde SOS LILT 800998877, oppure scrivendo a bra@legatumoricuneo.it.