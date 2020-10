Vietato l'utilizzo dell'acqua in via precauzionale a Monastero Vasco

L'amministrazione di Monastero Vasco con un'ordinanza, emessa in data odierna, vieta di utilizzare l'acqua.

La misura è stata adottata in via precauzionale in seguito ai fenomeni alluvionali della notte tra il 2 e il 3 ottobre.

Il maltempo infatti ha causato alcuni danni all'assetto idrogeologico del comune che hanno interessato alcuni tratti delle reti idropotabili e fognarie.

Su segnalazione della ditta che si occupa dell'erogazione servizio idrico integrato, si vieta l'utilizzo dell'acqua se non dopo previa bollitura.