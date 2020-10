"Al Giro con Michele": a Cuneo una serata in ricordo di Scarponi

Il Comune di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi, organizza venerdì 23 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Monviso di Cuneo una serata in ricordo di Michele Scarponi, tragicamente scomparso nel corso di un incidente stradale durante un allenamento. Professionista dal 2002, soprannominato “l'Aquila di Filottrano” per le sue caratteristiche di scalatore, vinse la Tirreno-Adriatico nel 2009 e, dopo la squalifica di Alberto Contador, il Giro d'Italia nel 2011. Più recentemente, come gregario di Vincenzo Nibali nel team Astana, contribuì al suo successo al Tour de France 2014 e al Giro d'Italia 2016. La serata vuole ricordarlo alla vigilia della penultima tappa del Giro d’Italia, l’Alba-Sestriere, e a 4 anni dalla sua impresa sul Colle dell’Agnello quando, in fuga con parecchi minuti di vantaggio, mise il piede a terra per aspettare il suo capitano Vincenzo Nibali e accompagnarlo alla vittoria di tappa e del Giro d’Italia.