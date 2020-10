Soaco al TTG di Rimini: patto per il turismo tra Sicilia e Piemonte per promuovere le rispettive destinazioni, grazie alla nuova rotta Comiso-Cuneo

Un patto per il turismo tra la Sicilia e il Piemonte, in particolare tra le province di Ragusa e Cuneo, per promuovere le rispettive destinazioni e così moltiplicare e incoraggiare le opportunità per i viaggiatori, anche e soprattutto in un momento in cui si viaggia con prudenza e diventa quindi tanto più importante assicurare competenza e servizi.



È questo il progetto che ha cominciato a prendere forma stamattina al TTG Travel Experience, ormai consolidato appuntamento dedicato al B2B della travel industry in corso a Rimini.



Lì si sono incontrati infatti l’amministratore delegato di Soaco Rosario Dibennardo, nella sua doppia veste di presidente provinciale di Federalberghi Ragusa, il direttore generale dell’aeroporto di Cuneo Anna Milanese, il presidente provinciale di Federalberghi Cuneo Giorgio Chiesa, il direttore di Travelnostop Toti Piscopo e la responsabile della promozione dell’Atl del Cuneese Tiziana Aimar.



A rendere attuabile questa sinergia, naturalmente, sarà l’avvio della rotta aerea Comiso-Cuneo già annunciata dalla compagnia Albastar a partire dal 17 dicembre con voli ogni giovedì e ogni domenica.



«Consolidiamo un indirizzo che ci ha sempre contraddistinto, ovvero quello di strutturare un dialogo operativo tra aeroporti e operatori turistici, che diventa di vitale importanza in un momento storico in cui entrambi i comparti, così strettamente collegati tra loro, stanno attraversando la stessa crisi», dichiara Dibennardo: «Bisogna allora fare sistema con approccio innovativo, direi addirittura creativo. In questo caso colleghiamo due piccoli territori dall’enorme potenziale turistico, da un lato il Val di Noto e in generale il Sudest siciliano, capace di offrire opportunità turistiche che spaziano dal mare ai patrimoni Unesco all’enogastronomia, dall’altro la provincia Granda piemontese, destinazione legata al turismo sciistico invernale ma anche ai grandi territori del vino, tra le altre cose ad un passo da Torino, dalla Liguria e dalla Costa azzurra: due territori che sono parimenti in grado di offrire esperienze di valore e servizi di grande qualità, in questo momento anche in tutta sicurezza. Per questo abbiamo iniziato a programmare insieme iniziative per promuovere la rotta Comiso-Cuneo, costruendo pacchetti ad hoc da veicolare anche attraverso appositi educational e appuntamenti b2b».



Come conferma anche Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O della compagnia aerea, tra le altre cose Albastar ha già aderito anche al progetto Discovery Ragusa, per cui tutti coloro che giungeranno a Comiso con un ticket aereo da Cuneo potranno usufruire della promozione 3x2, del transfer gratuito verso le strutture ricettive dei Comuni aderenti all’iniziativa e della guida turistica per un giorno nella destinazione scelta.