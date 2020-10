Mondovì, gli Alpini rimandano al 2022 la commemorazione di Nowo Postojalowka

L’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 costringe le penne nere a rinviare la commemorazione in ricordo della campagna di Russia e della battaglia di Nowo Postojalowka.

Dopo una lunga serie di riflessioni, il consiglio direttivo della Sezione ANA di Mondovì, l’amministrazione comunale e le autorità competenti, hanno deciso di annullare la manifestazione solenne che la sezione monregalese avrebbe dovuto ospitare nelle giornate del 15,16 e 17 gennaio 2021.

“Prendiamo atto che non sussistono le condizioni per realizzare eventi e che le misure anti-coronavirus e lo stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021 rendono impossibile organizzare la manifestazione” – spiega il presidente della sezione ANA Mondovì Gianpiero Gazzano, che aggiunge – “La stessa è da considerare annullata e posticipata al gennaio 2022 come a accordi con le altre Sezioni della Provincia. Vengono considerati e tenuti validi i patrocini concessi da Enti, Istituzioni e dai 38 Comuni del territorio di competenza della Sezione, per l’edizione 2022”.