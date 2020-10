Il mondo dei grandi eventi è in ginocchio, il cuneese Alessandro Garelli: "Nessuna azienda può sopravvivere a 12 mesi di stop" (VIDEO)

Alessandro Garelli sorride, è un positivo per natura.

Nel suo ufficio c'è un foglio con una scritta che dice molto di lui: "Se entri dentro questa stanza con un problema, o porti una soluzione o anche tu fai parte del problema".

Un messaggio chiaro e diretto, che fa capire come lui, imprenditore nel settore dell'organizzazione di eventi congressuali, che si è "inventato" la più grande compagnia di circo contemporaneo d'Europa, sia persona abituata a risolvere e decidere.

Ma questo è un momento storico assolutamente unico e drammatico, che non consente di fare previsioni e progettare. Per un imprenditore, è come togliergli l'ossigeno.

Cuneese, 43 anni, dal suo ufficio sul viale degli Angeli gestisce Le Cirque WPT, una società creata nel 2015 e che fa degli spettacoli di circo contemporaneo di altissimo livello - parliamo dei migliori performers al mondo, molti dei quali provenienti da Le cirque du soleil - il suo business.

Ma non ci sono solo gli artisti. Ogni spettacolo coinvolge decine e decine di professionisti, come ogni grande evento. Senza contare il lavoro di programmazione, la pubblicità, la vendita dei biglietti. Parliamo di centinaia di persone.

Il suo è un grido di dolore, che presta la voce a tutto il mondo dei grandi eventi, fermo da 8 mesi, con previsioni che sono drammatiche.

Gli spettacoli prodotti e realizzati da Le Cirque WTP, Alis e Tilt, sono stati visti, in 39 settimane e 149 repliche, da 200mila spettatori. Due tour annuali, in primavera e nei mesi che precedono il Natale. Saltato il tour di marzo e aprile 2020, quando l'Italia era in lockdown, adesso, visti i numeri degli spettacoli al chiuso come da dpcm, che limitano a 200 gli spettatori, è saltato anche il tour di novembre e dicembre. Impossibile reggere i costi con quei numeri.

Sul 2021 restano mille incognite.