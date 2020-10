Mondovì, Adriano sulla nomina della consigliera in Fondazione Crc: "A Daniela Bosio rinnovo gli auguri di buon lavoro e di fattiva collaborazione"

In merito alla recente nomina della Consigliera generale per l’area monregalese in Fondazione Crc, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano ha dichiarato:

“Nella giornata di ieri, e immediatamente dopo la nomina, il Presidente Genta e il Vice presidente Raviola hanno accompagnato a Mondovì la neo consigliera della Fondazione Crc, Prof.ssa Daniela Bosia, che ho incontrato nella sua prima uscita ufficiale. Sulla nomina del consigliere generale per l’area monregalese il percorso intrapreso da Mondovì era un altro e continuiamo ad essere convinti della sussistenza, in capo alla persona in allora designata, dei requisiti per la nomina. Le cose sono andate diversamente e oggi prendiamo atto della nomina della Prof.ssa Bosia, figura di alto spessore, peraltro espressione del mondo del Politecnico, che recentemente si è reinsediato a Mondovì e con il quale la nostra Amministrazione condivide progettualità importanti. Alla Prof.ssa Bosia rinnovo gli auguri di buon lavoro e di fattiva collaborazione con il nostro territorio, tema che abbiamo affrontato nel nostro primo colloquio”.