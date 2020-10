Sepolte da 4 metri di fango e detriti.

Prosegue a Limone Piemonte il lavoro dei Vigili del fuoco per il recupero di alcune automobili sotterrate da una coltre di fango, ennesima conseguenza dell'alluvione del 2 ottobre scorso, quando il paese è stato sommerso da una enorme quantità di pioggia.

Nel video gli escavatori in azione per le delicate operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un'auto alimentata a GPL e sepolta da materiale fangoso.