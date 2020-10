Investire in oro fisico 999,9? Scopri come fare

Il consulente Davide Bigatel, iscritto nel registro degli operatori professionali in oro di Banca d’Italia, offre ai propri clienti la possibilità di effettuare investimenti in oro fisico 999,9.

Ci viene data la possibilità di costruirci un tesoretto nel tempo per salvaguardare il nostro futuro, attraverso un “Piano di Acquisto in oro fisico 999,9” da investimento mediante piccole rate mensili molto flessibili a partire da 75 euro al mese. Questa tipologia di investimento potrà essere gestita dai propri clienti a loro piacimento: si potrà incrementare, sospendere, interrompere o vendere in qualsiasi momento dando così ad ognuno di noi la libertà di gestire al meglio questa tipologia di investimento.

Investire in oro fisico permette una diversificazione rispetto alle forti tensioni che possono avere i mercati borsistici, questo ci trasmette sicurezza e concretezza; in aggiunta si ha una grande trasparenza delle quotazioni.

La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA.

Davide Bigatel “… spesso le persone non conoscono tutti i vantaggi dell’oro 24k e in molti casi questo viene confuso con l’oro da gioielleria. Solo l’oro è l’economia reale, tutto il resto è credito! In questo periodo abbiamo una interessante promozione che sicuramente verrà apprezzata da chi proverà il nostro servizio”

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il consulente Davide Bigatel al numero 345.4946075 oppure scrivere una email a bigatel.davide.consulting@gmail.com