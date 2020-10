Coldiretti Cuneo, Murazzano Dop protagonista in streaming dello show cooking all'Open Baladin

Gli appuntamenti Campagna Amica all’Open Baladin si reinventano. Oggi alle 19 diretta Facebook sulla pagina “Open Baladin Cuneo” per seguire storie e ricette con il formaggio principe dell’Alta Langa



La situazione emergenziale in atto ha imposto lo stop al calendario di show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, ma non si ferma la voglia si sperimentare gustosi piatti con le materie prime di eccellenza della Granda.



E così – spiega Coldiretti Cuneo – questa sera, giovedì 29 ottobre, riprende con un format tutto nuovo, in streaming, la stagione degli show cooking firmati Campagna Amica con il prodotto simbolo dell’Alta Langa, il Murazzano DOP, fornito da Cascina Raflazz.



Sulle colline di Paroldo, a cavallo tra le valli Belbo e Tanaro, quest’azienda a conduzione familiare, aderente alla rete Campagna Amica, alleva 300 capi di pecore delle Langhe e produce da generazioni formaggi di alta qualità.



Lo show di questa sera, in un’inedita veste online, sarà l’occasione per scoprire comodamente da casa le peculiarità del Murazzano DOP, frutto di antiche tradizioni e di legame con il territorio, e i suoi molteplici usi in cucina con utili suggerimenti per ricette da replicare in famiglia.



Sarà possibile seguire in diretta lo show culinario sulla pagina Facebook di Open Baladin Cuneo a partire dalle ore 19.00.



Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it