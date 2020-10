Rifreddo: riattivato il centro operativo per il Covid

Con la salita dei contagi il comune di rifreddo ha riattivato il Centro Operativo Comunale (COC) per far fronte all’emergenza Coronavirus. “Al fine di poter agire con tempestività - ci ha spiegato il sindaco Cesare Cavallo - e di poter utilizzare le importanti risorse del volontariato locale nonché di permettere alle stesse di operare in piena sicurezza e copertura assicurativa abbiamo riattivato il Coc”. Un’operazione a cui ha fatto seguito la disponibilità della protezione civile Ana a svolgere il servizio di assistenza acquisto e consegna viveri per le persone in quarantena o in isolamento domiciliare. A Tal proposito che avesse bisogno di assistenza può contattare il Comune allo 0175.260022 oppure direttamente la Capo-squadra della Protezione Civile Ana rifreddese Cristina Rolando al 335/1436157.