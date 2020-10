Il Covid in Langhe e Roero: Alba Liberale incontra il dottor Giovanni Monchiero

Nella mattinata di oggi, sabato 31 ottobre, il gruppo di Alba Liberale, presente in Consiglio comunale, ha incontrato il dottor Giovanni Monchiero, ex direttore generale dell’Asl Cn2, ex commissario straordinario del "covid hospital" avviato nel marzo scorso all’ospedale "Ferrero" di Verduno e attuale coordinatore della task force incaricata di redigere il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese.



L’incontro è risultato utile e interessante per capire sia il reale stato della situazione nel territorio di Langhe e Roero per quanto concerne il grado di diffusione del Coronavirus, sia per allargare lo sguardo alla situazione a livello piemontese e nazionale.



Erano presenti la vicesindaco Carlotta Boffa, il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, il capogruppo Nadia Gomba e il consigliere Olinto Magara, presidente della Associazione Alba Liberale.