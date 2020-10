Il "Trovarobe" trasloca dai portici a piazza Galimberti per garantire un maggior ditanziamento

L'evento "Il trovarobe" in programma per oggi, sabato 31 ottobre, inizialmente previsto sotto i portici di piazza Europa è stato spostato in piazza Galimberti come disposto dal Centro Operativo Comunale (COC) attivato per l'emergenza sanitaria in atto.

L'evento si è quindi svolto con spazi più ampi garantendo un maggior distanziamento.



"L’impegno dell’Amministrazione Comunale - si legge nella nota comunale emessa giorni fa - è di fare il possibile per tornare, già dal prossimo mese, a ospitare il mercato nella zona alta della città."