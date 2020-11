Asti-Cuneo e tunnel di Tenda: Gagliasso, Demarchi e Preioni chiedono l'impegno del Governo anche per sui danni alluvionali

“Sicuramente sapere che i lavori dell’Asti-Cuneo possono ripartire dopo uno stop durato 8 anni è una buona notizia per il nostro territorio - commentano i consiglieri regionali della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, entrambi eletti nella Granda - ma questo non deve essere in alcun modo un punto di arrivo, ma uno stimolo a investire su una provincia che continua a vivere un grave deficit infrastrutturale. L’iter autorizzativo deve ora tradursi in una celere apertura dei cantieri per ultimare i pochi chilometri che mancano al completamento dell’autostrada, così come gli interventi per la ricostruzione del post alluvione non possono limitarsi al solo tunnel del Tenda”.