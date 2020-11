Non si hanno più sue notizie da 2 mesi, scomparsa giovane donna cubana di Fossano

Una donna fossanese di origini cubane è scomparsa da più di 2 mesi, i genitori vivono a Cuba e sono in cerca di aiuto.



Si chiama Lisandra Guerra, viveva a Fossano con il marito quando, il 26 agosto si è allontanata da casa senza farci più ritorno e senza lasciare sue notizie. Due settimane dopo il coniuge ha esposto denuncia per allontanamento ai Carabinieri.



Le ultime attività telefoniche risalgono al 4 ottobre, dopodiché non si hanno avuto più contatti con la donna. L’ultimo avvistamento è stato fatto dalla Gendarmerie di Breil che l’ha fermata per un controllo.



Chiunque abbia sue notizie può chiamare al 338 129 3023