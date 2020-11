"Giovani per i giovani": l'iniziativa di Confidustria Cuneo per trasformare le idee in imprese

Per l’ammissione al bando i progetti dovranno riguardare un’impresa o una start-up con sede legale in provincia di Cuneo e avere per oggetto attività economiche nell’ambito di uno o più dei seguenti settori: produzione e trasformazione di beni, fornitura di servizi, finanza e tecnologia, commercio e turismo.

Il bando è rivolto a giovani o équipe di giovani di età non superiore a 35 anni, occupati o in cerca di occupazione e in possesso di un diploma di scuola media superiore. La partecipazione, gratuita, è possibile scaricando il modulo dalla homepage del sito web di Confindustria Cuneo (www.confindustriacuneo.it) e inviando il materiale di cui al punto C del bando in pdf, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo uicuneo@pecstudio.it.