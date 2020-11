Il Piemonte alza i calici: sono sei le aziende vitivinicole che producono un vino tra i migliori cento al mondo

Tutto è cambiato nel 2020 per l’emergenza sanitaria da Coronavirus e il Vinitaly, per la prima volta dal 1967, ha dovuto arrendersi alla pandemia, ma per il prossimo anno è già presente in calendario una edizione speciale di OperaWine con le aziende selezionate nel 2020, insieme a tutte le cantine che hanno partecipato ad almeno una edizione. Tra queste i barolisti della Granda la fanno da padroni, di poco dietro ai toscani. Scrivono i critici statunitensi: “L’eccellenza dei produttori italiani, accomunati dall’altissima qualità dei vini, pur nella differenza di stili e dimensioni”.