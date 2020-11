Roccaforte Mondovì #LoAddobboMaNonMollo: al via la terza edizione del concorso natalizio organizzato dalla Consulta Giovanile

Addobbalo Forte torna più caloroso che mai, per una terza edizione pronta a scaldare i cuori per un Natale a prova di lockdown.

Il concorso, promosso dalla Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì, è rivolto a tutti coloro che vogliono portare il calore natalizio in strada.

#LoAddobboMaNonMollo è l’hashtag ufficiale lanciato dai ragazzi per la condivisione sui social: un invito a non arrendersi allo scoramento di questo 2020.

“È compito di noi giovani contribuire ad alimentare la fiamma vitale del nostro paese, anche con la semplicità di questa manifestazione” – dicono dalla consulta – “Nonostante le difficoltà legate alla situazione che tutti stiamo vivendo, abbiamo deciso di riproporre questo momento di solidarietà. Come tutti gli anni il tema portante rimane la condivisione e ai partecipanti è richiesto l’allestimento di un addobbo personale, che risponda alla domanda “cos’è per voi il Natale”.

L’invito ai partecipanti è quello di decorare balconi, vialetti e cortili in modo che le strade stesse possano respirare questo tepore.

“Negli anni abbiamo avuto grande contributo anche dai commercianti che hanno aderito con fantasia allestendo i loro spazi! Per noi la creatività e il riutilizzo di quello che si ha in casa sono un elemento fondamentale. Nelle edizioni passate abbiamo visto di tutto: gnomi intagliati nel legno, Babbi Natale su moto da cross, kayak e bici, salotti dei nonni, giornate bianche. È emozionante la sincerità con cui tutti si mettono in gioco”.

NOVITA’

Viste le restrizioni attuali abbiamo la consulta ha scelto di non fare la serata finale e assegnare premi, ma concentrarsi sul motivo che ha portato alla creazione dell’evento: illuminare il paese con le vite della comunità. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 dicembre. Il regolamento completo si trova sui profili social della consulta. Per info: consultaroccaforte@gmail.com

Ai partecipanti verrà assegnato un gadget diverso dal solito, un lumino natalizio per segnalare l’addobbo, “una luce nel buio di questo periodo”.

“Auspichiamo una grande partecipazione, così come accaduto nelle precedenti edizioni. Alla fine del periodo natalizio realizzeremo un video con tutti gli addobbi, così chiunque potrà beneficiare di questo clima natalizio con un semplice click sul nostro canale YouTube." - concludono dalla consulta.

E tu, che fai a Natale? #LoAddobboMaNonMollo!