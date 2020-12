A Borgo San Dalmazzo proseguono i lavori di restauro della chiesa confraternita di Santa Croce

A Borgo San Dalmazzo stanno proseguendo i lavori di restauro del tetto della Chiesa confraternita di S. Croce commissionati dalla Parrocchia di San Dalmazzo.

Per ora, la ditta incaricata Edil Destefanis, ha provveduto a rimuovere tutte le lose per poi posizionare un nuovo tavolato e guaina.

I restauri sono in parte finanziati da: Fondazione San Paolo (maggiore sostenitore), Fondazione CRC, 8 per mille e dal Comune di Borgo.

La spesa affrontata (oltre 120.000,00 €), che riguarderà il rifacimento del tetto e una successiva valorizzazione storica della Chiesa, è in maggior parte finanziata da contributi provenienti dall’ otto per mille, Fondazione san Paolo, Fondazione CRC e dal Comune di Borgo, ma anche dalle offerte dei parrocchiani, così indispensabili per la copertura finanziaria su un intervento così impegnativo.

La Parrocchia ha istituito una sottoscrizione specifica, omaggiando i benefattori con un bellissimo calendario 2021 esclusivo, riguardante la Chiesa della Crusà.

Chi fosse interessato a partecipare alla sottoscrizione può fare un bonifico sul conto corrente bancario della Parrocchia.

IBAN IT 68 O 063 0546 0100 0006 0125 128 indicando nella causale: “Santa Croce” e il recapito dell’offerente

Le offerte possono anche essere consegnate in Parrocchia.

A tutti gli offerenti verrà omaggiato il calendario 2021 con le foto della chiesa di S. Croce.