Ancora un arresto sulla pista di atterraggio di Levaldigi: in manette un 42enne per spaccio di droga

E.N., cittadino marocchino di 42 anni, è stato tratto in arresto quando l'aereo Air Arabia, decollato da Casablanca, è atterrato sulla pista di Levaldigi nella serata del 1 dicembre.

A suo carico pendevano infatti diverse note di rintraccio da parte di altri uffici di Polizia per reati legati al traffico di stupefacenti. Lo straniero era infatti destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. Oltre a ciò, un’altra ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Torino, con precedenti specifici connessi allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Al suo arrivo presso l’Aeroporto di Levaldigi, l'uomo ha trovato ad attenderlo la Polizia di Frontiera Aerea di stanza presso lo scalo cuneese. Finito in manette, gli è inoltre stata ritirata la carta di soggiorno UE in suo possesso, dando esecuzione ad un altro provvedimento di revoca della permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Foggia.

Fotosegnalato per l’esatta identificazione, in Questura a Cuneo, è stato poi tradotto alla Casa circondariale di Cuneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"Dal mese di luglio, in aeroporto, abbiamo tratto in arresto finora sei cittadini marocchini in arrivo e partenza sul volo da Casablanca, anche grazie al sistema della banca dati che permette di analizzare in tempo reale tutte le liste dei passeggeri in arrivo.

La giornata di martedì è stata una giornata sicuramente impegnativa.

Gli agenti della Polizia di fontiera, oltre all’arresto del cittadino marocchino e ai consueti controlli di frontiera dei numerosi passeggeri in arrivo e in partenza con il volo Air Arabia, hanno effettuato anche un intervento nel parcheggio dell’Aeroporto per il decesso di una passeggerahttps://www.targatocn.it/2020/12/03/sommario/cuneo-e-valli/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/colta-da-malore-nel-parcheggio-dellaeroporto-di-levaldigi-in-procinto-di-salire-su-un-aereo-muore.html” commenta il sostituto commissario coordinatore Tiziana Prin, responsabile della Polizia di frontiera aerea di Levaldigi.

Anche il dottor Martino Santacroce, dirigente della Polizia di frontiera cuneese, ha espresso il proprio apprezzamento per l’ennesimo eccellente risultato conseguito.