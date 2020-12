Lutto a Borgo San Dalmazzo per la morte del cavaliere della Repubblica Enrico Catelli

Si è spento nella serata di ieri, mercoledì 2 dicembre, all'età di 69 anni Enrico Catelli, membro dell'ANA e cavaliere della Repubblica, impegnato come volontario nella Croce Rossa Italiana di Borgo San Dalmazzo e noto per il suo impegno nel corpo militare della Cri italiana.

A renderlo noto è proprio la Croce Rossa locale borgarina sulla propria pagina Facebook: “Il nostro caro amico Enrico Catelli ci ha lasciato. La polmonite da Covid lo ha portato via questa sera.. Onore a un grande Uomo, Cavaliere della Repubblica, che ha dedicato la vita al lavoro, alla famiglia, al volontariato e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.”



A ricordarlo anche il comitato di Croce Rossa di Limone e della Valle Vermenagna: "Un grave perdita, ancora adesso voglio ringraziarlo per essere stato uno dei primi volontari insieme ad altri che è venuto in soccorso aiutandoci ed aiutando la Comunitá Limonese nell’alluvione del 2 ottobre. Grazie ancora Enrico RIP!"