Nuove restrizioni per il periodo Natalizio. Paolo Manera (Confartigianato Mondovì): "Gravi danni economici e sociali"

"Come il Grinch rubò il Natale". Quello che fino allo scorso anno era il titolo di un vecchio cartone animato per bambini, quest'anno purtroppo, sembra diventare triste realtà. L'impressione della maggior parte delle persone, infatti, è che il Natale quest'anno, a causa delle nuove restrizioni per l'emergenza Covid, ci stia venendo in qualche modo rubato.

"Con l’ultimo DPCM il governo ha dichiarato apertamente guerra alla montagna. È inaccettabile che si siano fatte delle limitazioni che trattino in modo diverso i vari comuni italiani. Non si è assolutamente considerata l’estensione territoriale dei comuni e la loro principale estrazione economica." - commenta il presidente di Confartigianato Mondovì, Paolo Manera, che conosce bene la montagna e le attività ad essa legate - "Come è possibile che nelle città, grandi comuni, si possa fare assembramento sotto i portici e nei corsi per acquisti e passeggiate, mentre è impossibile recarsi a sciare in spazi illimitati all’aria aperta? Questa limitazione danneggerà irrimediabilmente l’economia delle stazioni turistiche montane che sviluppano il proprio reddito in periodi strettamente legati a festività e condizioni meteorologiche (presenza di neve)".

Le nuove limitazioni per il contenimento del Covid-19 non impattano solo sul settore neve, infatti, come sottolinea Manera, cambieranno anche il modo tradizionale di vivere il periodo natalizio con i propri cari.