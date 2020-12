"Rinnoviamo la Pubblica Amministrazione", anche a Cuneo scioperano i lavoratori statali (VIDEO)

Anche a Cuneo e Verduno presidi per la manifestazione indetta a livello nazionale da Cgil, Cisl e Uil nella giornata di oggi, mercoledì 9 dicembre, per il rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione.

Due luoghi scelti simbolicamente dalle segreterie cuneesi. Nel capoluogo il sit-in dei lavoratori si è tenuto davanti agli uffici finanziari in via San Giovanni Bosco. "Luogo che rappresenta l'inefficienza della Pubblica Amministrazione". Mentre a Verduno si è tenuto in mattinata davanti all'ospedale per porre l'attenzione sui lavoratori della sanità alle prese con l'emergenza sanitaria.

Le richieste sindacali si basano su tre istanze "Sicurezza, assunzioni e contratti".

Nel video le interviste ai segretari cuneesi della Fp Cgil Alfio Arcidiacono e Gaspare Palermo, al segretario Cisl Fp regionale Alessandro Bertaina e al referente per gli enti locali della Cisl Fp Ivan Nanè.