Peveragno, via alle iscrizioni per la terza edizione dell'Amicorti Film Festival

Si sono aperte nei giorni scorsi le iscrizioni alla terza edizione di AmiCorti Film Festival, in programma a Peveragno dal 14 al 19 giugno 2021. L’evento, che si svolgerà all’aperto in piazza Pietro Toselli, nasce per ospitare opere di filmmakers emergenti e affermati da tutto il mondo. Sono ammessi i lavori cinematografici realizzati a partire dal 1° gennaio 2019 al 5 febbraio 2021.

Le opere possono essere presentate utilizzando QUESTO LINK oppure attraverso il modulo presente su www.amicorti.net e su www.cinemabreve.org o ancora inviando la scheda tecnica del film e un link protetto per la visione e il download dell’opera all’indirizzo di posta elettronica amicorti@gmail.com al quale è possibile rivolgersi anche per avere ulteriori informazioni a riguardo.

Le opere partecipanti devono essere sottotitolate in italiano e in inglese. Il termine ultimo per la partecipazione è il 28 febbraio 2021.

«Attraverso i suoi 3 anni di storia - dichiara Ntrita Rossi, direttore artistico AmiCorti FF - AmiCorti Film Festival è riuscito a raggiungere una posizione di assoluta rilevanza nel panorama dei festival cinematografici. Sono molto orgogliosa del fatto che il prossimo giugno, per sei giorni, il Comune di Peveragno si trasformerà nuovamente in una vera e propria capitale cinematografica».

Fin dalla nascita AmiCorti Film Festival si è caratterizzato quale manifestazione competitiva per produzioni italiane ed internazionali, proponendo un continuo confronto sugli sviluppi della cinematografia mondiale. Il Festival vuole riconoscere al cinema la sua importante funzione sociale ed ha la finalità di adeguare costantemente la propria linea con uno sguardo all’evoluzione delle tecnologie e dei nuovi mezzi “audiovisivi”. Il Festival, inoltre, assolve al suo compito originale di divulgazione ed alfabetizzazione cinematografica, coerentemente con la sua tradizione.

In virtù di questo, migliaia di appassionati e professionisti dell’industria cinematografica si incontrano ogni estate a Peveragno per condividere la passione per la settima arte e poter godere di un programma di alta qualità, ricco ed eclettico, che mette in contatto talenti emergenti e ospiti prestigiosi.

Le giurie, formate da professionisti dell’industria cinematografica e da esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, assegneranno un Premio al Miglior Cortometraggio per la categoria AmiCorti 21, il Premio alla Migliore Interpretazione, e Miglior Film, e Il Premio Migliore per le altre quattro categorie in cui è articolato il festival: Cortometraggi, Animazione, Lungometraggi e AmiClip. Accanto ai riconoscimenti della giuria tecnica, un Premio del Pubblico verrà assegnato all’opera giudicata più meritevole in concorso.

Anche per la terza edizione del Festival è confermato il Premio Speciale “Lorenzo Ambrosino” e “ARS NOVA”. I Vincitori saranno annunciati nella giornata di premiazione dell'AmiCorti Film Festival. Ad oggi sono già 55 le opere in concorso, provenienti da molti paesi del mondo tra i quali Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, UK, Grecia, Turchia, Montenegro, Uzbekistan, Russia, USA, Iran, India, Brasile, Martinique.