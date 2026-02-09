Al museo ferroviario di Savigliano si presenta "Il treno non passa una volta sola"

Sabato 14 febbraio alle 15 il Museo Ferroviario Piemontese ospita la presentazione del libro Il treno non passa una volta sola (edizioni PIEMME) di Giuseppe Arena, fondatore di Arenaways.

L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere la storia personale e professionale di Arena, raccontata nel libro: dalle origini familiari legate al mondo ferroviario agli studi tecnici, dall’esperienza nelle Ferrovie dello Stato alla svolta imprenditoriale che lo ha portato a sfidare il monopolio di Trenitalia.

Messinese di nascita e torinese d’adozione, Arena ha trasformato una passione ereditaria in una missione, contribuendo in modo significativo al cambiamento del settore ferroviario italiano. Nel volume emerge il ritratto di un imprenditore visionario e tenace, che dopo anni di battaglie è oggi tornato “sui binari”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a savigliano@museoferroviariopiemontese.it