Lions Club Mondovì Monregalese : scopo del Lions è “We serve”, essere a servizio della comunità.

La Serata degli auguri del Lions Club Mondovì Monregalese si è tenuta quest'anno con collegamento on line, organizzato con Google Meet dal Presidente Angelo Bianchini, con numerosi soci collegati e con i rappresentanti, a livello del Distretto 108IA3, Gian Costa, Giorgio Fossati e Michele Girardo. Sono intervenuti, per rappresentanza a livello di zona per la loro area di competenza, Fabrizio Garelli e Gino Ghiazza e diversi soci hanno espresso le loro opinioni inerenti la situazione attuale e futura del Lions nel suo complesso.



Il Presidente Bianchini ha concluso illustrando i Service già messi in atto in questo primo semestre dell'anno sociale 2020-2021, evidenziando che lo scopo del Lions è “We serve”, essere a servizio della comunità: sono stati donati 2 termo scanner e confezioni di igienizzante all'Istituto Casati Baracco di Mondovì, 4 termo scanner al Comune di Mondovì, 6 pulsossimetri per l'ospedale di Mondovì, 15 buoni spesa per sostegno alle famiglie in difficoltà donati a tre associazioni competenti del territorio. Per le calamità naturali la donazione di una idropulitrice alla Croce Bianca di Ceva e il sostegno economico per l’acquisto di un generatore elettrico per Garessio. Inoltre per la scuola primaria 2 tablet, un notebook e 10 buoni acquisto per istituti del territorio monregalese e 2 buoni acquisto in libreria per il concorso delle scuole di Bastia.