Fitness in casa o all’aperto per sopravvivere alla chiusura delle palestre di Bra

Ok, siamo in zona arancione. Tra i dubbi su cosa si può o non si può fare, l’unica certezza sta nelle palestre, ancora chiuse. Ogni smartworker che si rispetti, però, ha un piano B per non darla vinta alla pigrizia e provare ad arrivare il più possibile in forma alla prova costume con i migliori tapis roulant elettrici .

A Bra lo sport si fa anche tra la natura. Non solo ai Giardini della Rocca. Una palestra verde è viva e pulsante soprattutto in viale Madonna dei Fiori, precisamente nel parco denominato “Atleti Azzurri d’Italia”. L’area è a disposizione degli sportivi, che all’alba o al tramonto corrono sulla pista dedicata e tengono delle sessioni di aerobica in una zona alberata, a fianco del noto Santuario mariano.

Insomma, l’esercizio fisico non va in lockdown e le opportunità davvero non mancano. Un altro esempio? Lo yoga è la soluzione migliore per sciogliere le tensioni accumulate in questi mesi di emergenza sanitaria. Bastano un tappetino, acqua in bottiglia, abbigliamento comodo ed il gioco è fatto.

Per smaltire le calorie delle feste, una bella pedalata è la soluzione del problema. Se la Graziella della zia è poco virile, la risposta è quella mountain bike che da anni prende polvere in garage. Linea perfetta e mozzafiato con Pilates: si fa un po’ di esercizio e si cerca di restare in forma avvantaggiandosi di una disciplina super armoniosa, grazie a cui imparare l’importanza di una corretta respirazione.

E l’outfit? Per i workout femminili vincono leggings e abbigliamenti tecnici, composti da tute e giubbini antivento, antipioggia, ma traspiranti. Per chi ha scelto di stare al calduccio di casa, la pagina Instagram di Gazzetta dello Sport “gazzetta.active” propone corsi da seguire direttamente dalla pagina con dirette che restano poi salvate: tonificazione, step, kombat, stretching, mammafit e chi più ne ha più ne metta.