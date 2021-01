Consorzio Monviso Solidale: 64 posti per il Servizio Civile

64 posti, 64 occasioni di dedicare un anno della propria vita al Servizio Civile Volontario. Come ormai tradizione, il Consorzio Monviso Solidale anche quest’anno è in grado di accogliere giovani fra i 18 e i 28 anni, italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, da impiegare in quattro progetti con target differenti:

#COMMUNITY , nei piccoli comuni, i volontari favoriscono l’inclusione sociale, collaborano con le scuole, i doposcuola, le biblioteche;

#HOME , che prevede l’assistenza domiciliare e l’affiancamento alle attività della vita quotidiana per persone in difficoltà;

#CHILDREN , che propone attività educative rivolte ai minori;

#ABILITY , nel quale i volontari si sperimenteranno nella relazione di aiuto all’interno di strutture diurne e residenziali per anziani o persone con disabilità.

“Credo che un buon modo che abbiamo di auspicare che le nuove generazioni abbiano interesse ai problemi della collettività, al futuro di un Paese piuttosto che solo di loro stessi – spiega Gianpiero Piola, Presidente del Cda del Monviso Solidale - sia offrire loro delle opportunità perché ciò avvenga. Il Servizio Civile è esattamente una di queste occasioni, speriamo la colgano in tanti. Dopo l’anno che abbiamo tutti dovuto affrontare emerge in modo ancora più evidente quanto sia importante occuparsi della propria comunità”.

Ci sono importanti novità da quest’anno: si arricchisce l’offerta fra i progetti e si aggiungono a quelli in collaborazione con gli asili nido anche le scuole materne; inoltre i giovani potranno scegliere di vivere da vicino l’esperienza di un condominio solidale e si è ampliato il bacino dei Comuni che propongono progetti in collaborazione con noi.