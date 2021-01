Bra: dal 27 gennaio chiude il tratto di via Vittorio Emanuele tra la rotonda di via Cuneo e via Piave

A partire dal mercoledì 27 gennaio 2021 verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra il civico 333, in corrispondenza della rotonda del ponte di via Cuneo, e l’innesto con via Piave. Contestualmente, verrà cambiato il senso di marcia della stessa via Piave per consentire alle vetture di imboccare via Vittorio. Diventa senso unico anche il tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Piave e via Veneria, oggi percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Le modifiche alla viabilità sono necessarie per consentire alla Tecnoedil di effettuare alcuni interventi sulla rete fognaria, che dovrebbero protrarsi per due settimane. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.