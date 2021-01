Fiamme nella vetrina espositiva di un mobilificio di Busca, intervento dei vigili del fuoco

Fiamme in una vetrina espositiva del mobilificio Parola in via Po, sulla strada tra Busca e Cuneo.

L'allarme è scattato attorno alle 10 di oggi 24 gennaio e inizialmente sembrava che il rogo fosse di vaste proporzioni, tanto da far convogliare sul posto due squadre di Cuneo, oltre ai volontari di Busca. A disposizione anche quelli di Morozzo.

Fortunatamente tutto si è risolto velocemente, le fiamme hanno interessato una piccola zona del mobilificio e sono state domate in tempi rapidi.

Sul posto anche i carabinieri.