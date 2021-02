"A Saluzzo, nessun momento di celebrazione per i martiri delle Foibe: la Giunta si è dimenticata di questo dramma?"

Abbiamo quindi rinnovato al nostro sindaco ed alla sua Giunta l’invito a porre rimedio a questa mancanza in via ufficiale, assieme con l’amico Denis Scotti , presidente provinciale del comitato.

Saluzzo, in effetti, non possiede alcun luogo dedicato al ricordo di questi eventi; nessun sito dove poter onorare questi nostri fratelli italiani brutalmente martirizzati dall’odio ideologico, in questo caso comunista.

La legge sopracitata nel proprio articolato prevede che vengano organizzate iniziative per diffondere la conoscenza degli eventi, ma il Sindaco con la sua giunta sembra essersi dimenticato di questo dramma.

Un atteggiamento che ritengo grave, ad un certo modo lesivo della memoria di migliaia di nostri compatrioti morti vittime di una delle peggiori pagine della nostra storia recente, in tempo di pace.

Una storia che per decenni si è cercato di cancellare e che oggi dovrebbe essere raccontata ai nostri giovani in tutte le scuole e diffusa perché divenga coscienza pubblica e condivisa da tutti gli italiani. Non esistono morti di categoria superiore rispetto ad altri. Né esistono criminali giustificabili per vicinanza ideologica.