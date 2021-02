Fine settimana di San Valentino e ultimi giorni di Carnevale in zona gialla: che fare?

Tombola on line

Il tradizionale appuntamento con la China formato tombola del circolo Acli Luigi Maiolo di Mussotto d’Alba si sposta on line. Il ritrovo è fissato sul Web dalle 20,30 di sabato 13 febbraio: le cartelle per la lotteria potranno essere acquistate on-line su www.aclimussotto.it o nei negozi

convenzionati del quartiere. L’estrazione si segue da casa tramite pc, smartphone o smart-tv, ma si può vincere anche se non si è collegati, infatti grazie ad un sistema informatico si tiene traccia di tutte le cartelle e dei numeri usciti. Se non è possibile seguire l’estrazione la sera della Tombola si verrà avvisati in caso di vincita. Tante le leccornie in premio: salsiccia, salami, crostate, bottiglie di vino ecc. Tutte le informazioni su: www.aclimussotto.it





Appuntamenti per San Valentino

Nell’ambito della rassegna Suoni d'inverno, Alba Music Festival festeggia San Valentino in compagnia di Bruno Gambarotta (giornalista, attore, conduttore televisivo) e del raffinato pianista Giorgio Costa. Domenica 14 febbraio alle 17.30 è previsto un omaggio a due celebri artisti dell'Ottocento: Fryderyk Chopin e Giacomo Leopardi. Il primo, uno dei compositori più amati di sempre, trovò nel pianoforte il migliore mezzo di espressione dei suoi sentimenti. Leopardi, figura centrale della letteratura romantica più riflessiva e malinconica, ci ha regalato pagine immortali in cui l’amore emerge come la più potente delle speranze dell’animo umano, una passione totale che

coinvolge l’intera esperienza esistenziale dell’individuo. Il tutto emergerà dagli interventi garbati e ricchi di aneddoti di Gambarotta e dalle note di Costa. Lo show sarà proposto sul canale

YouTube e la pagina Facebook di Alba Music Festival, oltre che sui canali social di LRM TV.

Info: www.albamusicfestival.com

Promocuneo per San Valentino propone un evento che unisce musica e teatro, dando la possibilità ad artisti locali di esprimere la propria arte e creatività: “Cuneo in love. Amore in cinema e musica” che si ispira alle scene indimenticabili delle più celebri commedie sentimentali ricreando in alcuni angoli della città, gli stessi momenti, interpretati da attori cuneesi, insieme alla musica evergreen dei Beat Circus. Il programma prevede il remake di alcune scene di grandi film come “Colazione da Tiffany”, “Ti presento Joe Black”, “Casablanca”, “Titanic”, “Harry ti presento Sally” o “Via col vento”, alternate a grandi successi del Rock ‘n roll anni ’50 e ’60 riproposti dai Beat Circus.

L’evento andrà in onda su Telecupole domenica 14 febbraio, alle 17.45, e in streaming sulle pagine Facebook di Promocuneo e Comune di Cuneo, oltre al canale YouTube “Promocuneo”.

Info: www.facebook.com/promocuneo





Le aree protette delle Alpi Marittime con l'iniziativa #innamoratidelparco invitano tutti gli amanti della natura a condividere sui social gli scatti fotografici o video di luoghi ed esperienze vissute nel parco e nelle riserve, utilizzando l'hashtag #innamoratidelparco.

Lo scopo dell'iniziativa, che durerà fino al 14 febbraio, è quello di aggregare la community (lavoratori del Parco, operatori e pubblico) intorno a un'unica emozione, personale ma condivisa, trasmettendo un'immagine positiva, risvegliando la curiosità per il territorio, mantenendo i contatti, anche se ci sono ancora chiusure e restrizioni.

Partecipare è semplice, non serve essere fotografi professionisti, basta scorrere la memoria fotografica del cellulare alla ricerca degli scatti delle giornate più belle trascorse nelle Aree Protette Alpi Marittime (Parco Naturale Alpi Marittime, Parco Naturale Marguareis, Riserva Naturale Grotte di Aisone, Riserva Naturale Grotte del Bandito, Riserva Naturale Sorgenti del Belbo, Riserva Naturale Benevagienna, Riserva Naturale Grotte di Bossea, Riserva Naturale Crava-Morozzo, Riserva Naturale San Giovanni-Saben, Riserva Naturale Ciciu del Villar) e condividerli con una breve didascalia seguita dall'hashtag #innamoratidelparco.

Info: www.facebook.com/areeprotettealpimarittime





Ormea, la città con la pianta a forma di cuore, ha ideato un concorso di poesie per San Valentino “Amore… parole dal Cuore” promosso dall’associazione culturale Ulmeta. Il concorso è articolato in tre sezioni: metrica, versi liberi e la novità di quest’anno, “Under 18”, aperta ai ragazzi sia singoli sia come classi. Ogni autore può partecipare ad una sola delle sezioni e deve specificarlo nella scheda di adesione. Ognuno può presentare sino a due poesie sia inedite sia edite. Le poesie possono essere in lingua italiana o altra lingua presente sul territorio italiano purché corredate da traduzione italiana. Il termine per l'invio delle composizioni è fissato alle 24 di domenica 14 febbraio. Il concorso è gratuito, i vincitori saranno proclamati nei giusti tempi ma la premiazione sarà a data da destinarsi. Info: www.facebook.com/ulmeta e www.ulmeta.it





A San Valentino Racconigi diventa “la Città dell’Amore”. L’Associazione Racconigincentro vuole rappresentare la ricorrenza di San Valentino come un momento di rinascita e ha organizzato una duplice iniziativa proposta a tutti i commercianti aderenti per far ripartire il commercio e per vivacizzare il clima. La prima è una campagna di suggerimenti, promozioni, occasioni e idee per la ricorrenza più tenera dell’anno. Tante proposte per festeggiare, anche solo con un pensierino, gli innamorati e, soprattutto, per un buon auspicio per l’anno appena iniziato.

Il clou sarà invece, nei giorni antecedenti e fino al 14 febbraio, un grande cuore che verrà installato in centro città nella piazza Vittorio Emanuele II (piazza degli Uomini); un piccolo set fotografico perfetto per foto e selfie. I protagonisti delle 2 foto che verranno pubblicate sui profili social di Racconigincentro che prenderanno più like riceveranno in omaggio una cena per 2 persone in un ristorante racconigese ed un buono per un servizio fotografico.

Info: www.facebook.com/racconigincentro





Per festeggiare San Valentino è anche partita la campagna sui social network dell’associazione Noi4You, sportello di Cuneo, dal titolo: AMORE È. Tutti coloro che seguono le pagine social Noi4You, sono invitati, entro il 14 febbraio, a postare una foto, un’opera d’arte propria o altrui, un’immagine o un pensiero scritto che rappresenti la loro idea di “amore sano” aggiungendo l’hashtag #amoreè.

Questo tema può avere molte sfaccettature e non limitarsi all’amore di coppia: largo alla fantasia!

L’obiettivo è portare le persone ad interrogarsi e ad esprimersi, perché la loro idea sia utile a sensibilizzare altre persone a quello che è l’amore sano e, a livello generale, per prevenire ogni forma di violenza nelle relazioni intime. Noi4You auspica e promuove la positività e il benessere nelle relazioni, nella prospettiva per cui non vi è amore in un contesto in cui vi sia una grave limitazione della propria libertà, per questo motivo è necessario diffondere il messaggio che l’amore sano passa anche attraverso l’amore per sé stessi in primis.

Info: www.facebook.com/noi4youcuneo





Una foto con il cuore del teatro all'aperto di Cervasca, in occasione della festa di tutti gli innamorati: è questo il centro del nuovo concorso fotografico "di San Valentino" realizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Cervasca. Chi vorrà partecipare dovrà appunto scattare la fotografia, mandarla alla pagina Facebook o Instagram della Pro Loco e farla votare condividendola il più possibile, con la speranza di poter accedere ai ricchi premi in palio.

La proclamazione della fotografia vincitrice, che verrà decisa, anche, dalla giuria del concorso stesso, si terrà domenica 14 febbraio. Info: www.facebook.com/prolococervasca





Carnevale indoor

Proseguono gli eventi on line del 93° Carnevale Città Saluzzo.

Doppio appuntamento sabato13 febbraio: nel pomeriggio, dalle 16.30, è in programma “… e vissero per sempre felici e contenti. Le storie d’amore del Marchesato di Saluzzo”, attività laboratoriale per bambini alla scoperta degli amori passati, preambolo al grande “Veglione del Carnevale on-lin e”: dalle 22, in diretta Instagram e Facebook sui profili della Fondazione Amleto Bertoni, si accendono musica e divertimento in consolle con Marco Skarica, voice Marco Marzi.

Tutte le sere fino al 16 febbraio, dalle 21,30, sempre sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni, sarà possibile passare qualche minuto in compagnia delle maschere.

Il momento clou sarà domenica 14 febbraio, dalle 14.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni e della Proloco di Rivoli, quando oratori, carristi e amanti del Carnevale saranno i protagonisti della grande sfilata on line.

I carri potranno essere votati dal pubblico durante la sfilata stessa mettendo un like alla foto preferita e quello più bello vincerà il Trofeo Vaudagna. Saranno valutati anche da una giuria tecnica che voterà l’originalità del tema, la coerenza del carro con il tema scelto, la comprensibilità dell’idea di insieme del carro tramite le foto inviate e l’uso dei materiali di recupero utilizzati.

Ospite dell’evento il trio comico composto da Padre Filip (Filippo Bessone), Padre Iork (Azio Citi) e Luca il Chierichetto (Luca Occelli). Info: www.carnevaleindoor.it

Sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni troverai anche tutte le foto del Carnevale degli oratori e divertenti filmati sulle maschere locali.

Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo





Appuntamenti on line anche a Savigliano con tante iniziative per i piccoli e un concorso.

Da sabato 13 a martedì 16 febbraio dalle 17 alle 18 saranno tanti i laboratori creativi per bambini da fare con i genitori a casa. Sabato 13 febbraio è in programma il laboratorio di cucina per bambini e genitori “Praline di Carnevale”, lunedì 15 febbraio ci sarà il laboratorio creativo per bambini “Simpatico Clown” e martedì 16 febbraio è previsto il laboratorio creativo “Giocoliere pazzo”. Tutti i laboratori creativi saranno realizzati attraverso la piattaforma Google Meet.

Tutte le iniziative sono totalmente gratuite.

Info su: www.facebook.com/EnteManifestazioniSavigliano e prenotazioni: ludobus@proposta80.org





Anche la Pro-Loco di Boves non rinuncia del tutto al «suo» carnevale, e parte con un’iniziativa on line che consiste in un concorso dedicato al Carnevale. Ogni famiglia potrà postare sui propri social (Facebook e Instagram) una foto dove compaiono travestiti a tema con i seguenti "hashtag": - #carnevalebovesano2021 - #carnevaleinfamiglia - #carnevaleprolocoboves2021

Per famiglia gli organizzatori intendono: single, single con cane, gatto e animali vari, coppie senza animali né figli, coppie con animali, ma non figli, coppie con figli ma non animali, coppie con figli e animali; fratelli e sorelle, ecc. Le fotografie devono ritrarre i protagonisti vestiti a tema, in modo simpatico e allegro. Le immagini non verranno “ricondivise” sulla pagina ma saranno accessibili solo attraverso gli "hashtag". Tra tutti coloro che parteciperanno la fotografia che riceverà più “LIKE! (sia su Facebook che su Instagram) riceverà un buono spesa del valore di 50 euro (30 euro al secondo e 20 al terzo). C’è tempo fino a martedì 16 febbraio.

Info: www.facebook.com/proloco.boves





La Proloco di Paesana con le maschere del paese propone per Carnevale un concorso dove scegliere una nuova identità, disegnare il costume, condividere i risultati con amici e parenti, creare l’atmosfera giusta e immortalarla con uno scatto. Le regole sono semplici, si può partecipare entro martedì 16 febbraio inviando una foto o un video sui canali Facebook e Instagram dell’associazione. Sono vivamente raccomandati sorrisi ed ogni tipo di scenografia che possa rendere più vivida la rappresentazione. La Corte di re Desiderio si riunirà per premiare il costume più originale, il gruppo più numeroso (ovviamente entro le regole dettate dalla situazione pandemica), il partecipante in maschera più giovane e quello più vecchio. L’invito è a divertirsi il più possibile e coinvolgere amici e parenti in questa bellissima prova della creatività.

Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn





A Mondovì niente sfilate come in tutta la Granda, ma la Famija Monregaleisa ha vestito a festa le vetrine di Breo con costumi, decorazioni a tema e maxischermi che proiettano video delle passate edizioni del Carnevale e ha deciso di regalare un'installazione spettacolare: un gonfiabile del Moro, altro circa 20 metri, realizzato dalla Fly In di Bene Vagienna.

Ha inoltre predisposto una formula alternativa che permetterà ugualmente di raggiungere in modo virtuale un gran numero di persone, esaltando la bellezza del territorio e l’importanza delle tradizioni monregalesi. Tra le iniziative virtuali, in arrivo il formato “Cantuma ‘n coro, salutme ‘l Moro”, un simpatico contest social, che permetterà la partecipazione attraverso registrazione ed invio del proprio video nello stile dell’ormai famoso Tik Tok. Il Moro potrà così ricevere numerose versioni, cantate in modalità karaoke, dell’inno del Carnevale e di altre canzoni a tema. Una giuria di esperti esaminerà i file multimediali e decreterà il vincitore: il video verrà diffuso attraverso i canali social del Carnevale di Mondovì durante una cerimonia di premiazione ufficiale effettuata in modalità online. Info: www.carnevaledimondovi.it





Appuntamento con il gusto

“Cibo, maschere e… amore” è l’evento in programma sabato 13 febbraio al centralissimo mercato di Campagna Amica a Cuneo dedicato a festeggiare il Carnevale con gustosissimi dolci della tradizione che sapranno conquistare tutti i palati.

Tutti coloro che entreranno al mercato di Campagna Amica riceveranno in assaggio delle gustosissime e fragranti “bugie”, i dolci carnevaleschi preparati con farina e uova Made in Cuneo e ingredienti 100% italiani. Il mercato in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), è aperto ogni martedì e sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Una “mobilitazione”, quella di questo week end in zona gialla, che vedrà protagonisti anche gli agriturismi di Terranostra che proporranno menù speciali per gli innamorati.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it





Sabato 13 e domenica 14 febbraio i rifugi a Pian Munè sono aperti e propongono il Menù di San Valentino. Scopri di più su: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune