“Operazione Pizzo”: accusati di estorsione aggravata, due condanne

Minacce, intimidazioni e richieste di denaro confluite in accusa di estorsione in concorso aggravata, questo il reato che sta alla base dell’inchiesta giudiziaria denominata “Operazione Pizzo”.

Una vicenda quella portata all’esame del Collegio in tribunale a Cuneo nata come una classica “chiacchiera di paese”, ma che si è poi rivelata essere una vera e propria operazione di estorsione ai danni di un bar alle porte di Borgo San Dalmazzo. Imputati nel procedimento erano B.V., la “mandante” delle estorsioni, che aveva venduto un locale nel 2015 a una coppia di cuneesi. La donna sostenendo di dover ancora ricevere dagli acquirenti alcune migliaia di euro, si era rivolta a padre e figlio D.P. e G.P.

Dopo le minacce di morte e le continue richieste di denaro, il titolare del locale, si era rivolto ai carabinieri. L’inchiesta portò all’arresto in flagranza di reato di G.P. L’uomo aveva appena ricevuto 700 euro dal proprietario del bar, parte offesa insieme a sua moglie nel procedimento. G.P. pregiudicato calabrese che viveva nel Saluzzese, e B.V., ex-proprietaria dello stesso bar, sono stati condannati con rito abbreviato rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e a 3 anni 10 mesi con sentenza passata in giudicato.

Nel corso dell’istruttoria, erano stati ascoltati i testimoni nel processo che vede imputati per concorso in estorsione aggravata D.P., padre di G., e A.P. In seguito all’arresto in flagranza di G.P. il proprietario del bar lo aveva riconosciuto nell’album fotografico “senza ombra di dubbio”, mentre indicò il padre D. come la persona che gli fece la prima richiesta di estorsione. Implicato nella vicenda anche A.P. parente dei P.

Negli scorsi giorni, si è definita la posizione di A.P. e D.P. all’interno della vicenda accusati entrambi del reato di estorsione aggravata in concorso.

In due distinte occasioni A.P., a bordo della propria macchina, si è recato con il cugino G.P. a riscuotere le somme di denaro alla parte offesa. Il pm Attilio Offman: “A.P. non ha detto nulla. È stata una presenza per rafforzare il carattere minatorio e pressante dell’ ‘operazione’. Ha accompagnato G.P. solo due volte per trasmettere il messaggio che dietro di lui ci fosse un’associazione. A.P. serviva per accrescere il carattere intimidatorio delle estorsioni” Per lui, la pubblica accusa ha chiesto la condanna.

La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avv. Antonio Vetrone: “La condotta del mio assistito non è sussumibile nel reato: non ha mai minacciato, non mai chiesto denaro. Questa circostanza trova conferma nelle dichiarazioni della stessa parte offesa. Appare esserci una carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché dell’apporto partecipativo alla commissione del reato altrui”.

“Devi pagare punto e basta”, “Devi pagare perché i soldi glieli devi”, “Siamo qui tu sai perché per conto di B.”, “Noi qua facciamo quello che vogliamo, prendiamo ville, appartamenti e mettiamo pistole in bocca” queste le minacce pronunciate da D.P. con cui secondo la Procura, aveva costretto ed estorto alla parte offesa, in quattro distinte occasioni, una somma di circa 15mila euro.

Accompagnato dal figlio G.P., quest’ultimo mentre il padre parlava aveva anche mostrato la pistola che teneva sotto il giubbotto.

Il pm Attilio Offman: “Il novembre 2015 G.P. viene arrestato in flagranza di reato. Condotto in questura, gli consentono di parlare con un suo prossimo congiunto. Dunque, il padre D. si reca presso i Carabinieri. Attraverso un vetro unidirezionale, la parte offesa riconosce D.P., cioè la persona che per prima è andato a riscuotere i soldi. Gli elementi ci consentono di dire che è D.P che ha fatto il discorso più estorsivo. È lui che nel primo incontro che ha iniziato l’approccio estorsivo con la parte offesa”. Per l'imputato è stata richiesta la condanna.

La difesa dell'imputato, l’avvocato Fabrizio Filipponi: “D.P. non è stato minimamente riconosciuto così come non era stato riconosciuto in un’identificazione fotografica e non si capisce se sia stata un’estorsione trasformatasi in truffa o viceversa, ma le modalità con cui la parte offesa dice di aver dato i soldi destano perplessità: alla fine sostiene di aver firmato perfino assegni a nome di G.P. per l’acquisto di beni che in effetti sono stati sottoposti a un’asta”.

I Giudici in composizione collegiale, dopo essersi ritirati in camera di consiglio, hanno condannato A.P. a 6 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 6200euro di multa e alla pena accessoria di interdizione dai pubblici uffic; D.P. a 6 anni di reclusione e a 6000euro di multa.