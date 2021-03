E' morto improvvisamente Mauro Silvestro, ex collaboratore e allenatore della pro Dronero

"Sono bloccato, avrei soltanto voglia di piangere ma è talmente lacerante il dolore che neppure ci riesco. Il mio pensiero va al figlio Luca che conosco molto bene. Giocava nella nostra squadra di calcio ed era un po' la mascotte del gruppo, per la sua grande sensibilità. In questo momento io penso al suo sorriso mentre giocava ed a quei suoi sogni di cui mi parlava. Ricordo in modo vivido la sua grande forza quando a soltanto 11 anni, nel 2015, ha dovuto affrontare la morte improvvisa della mamma, Cinzia Costamagna, segretaria della Pro Dronero. Ora la morte del padre, anche questa improvvisa. È struggente tutto questo".

Le parole commosse di Corrado Beccacini, presidente della Pro Dronero.

Dipendente Merlo ed ex collaboratore della Pro Dronero (nella prima squadra, ma anche allenatore nel settore giovani), Mauro Silvestro aveva 50 anni. È morto oggi, lunedì 8 marzo, presso la sua abitazione a San Rocco di Bernezzo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dell'equipe del 118, intervenuta prontamente sul posto.

Il figlio Luca, di 16 anni, costretto ad un dolore tremendo. I funerali di Mauro Silvestro verranno celebrati domani, martedì 9 marzo, alle 14,30 presso la Chiesa di San Rocco Bernezzo.

Seguirà il trasporto della salma, per la cremazione, al Tempio di Magliano Alpi.