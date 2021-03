Anche a Peveragno un presidio per manifestare contro la Dad

Anche le famiglie e i giovani studenti di Peveragno hanno manifestato contro la Didattica a Distanza (DAD), imposta da ieri (lunedì 8 marzo) per tutte le scuole cuneesi, come misura per arginare la diffusione epidemiologica del contagio da Sars-Cov2.



Nel pomeriggio di oggi (martedì 9 marzo), i genitori insieme ai figli hanno presidiato l'ingresso della scuola primaria di Peveragno - facente parte dell'Istituto Comprensivo Chiusa Pesio-Peveragno - in via Piave. La protesta si è svolta anche tra le vie del comune ai piedi della Bisalta.

"Nell'orario in cui i bambini avrebbero dovuto essere a scuola - spiegano i genitori peveragnesi - si è svolta questa piccola manifestazione che disapprova la Dad. I nostri figli pagano per colpe non loro avendo rispettato per mesi tutte le regole contro il Covid."



L'iniziativa si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Tutti hanno indossato la mascherina e sono state rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.