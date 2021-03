Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Valfrè e via San Rocco

Nei prossimi giorni verranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità in due strade di Bra per consentire lo svolgimento di lavori sul suolo pubblico.

Innanzitutto, è stato disposto il divieto di transito veicolare in via Beato Valfrè dalle 6 alle 20 del 23 marzo 2021 (ordinanza n. 52 del 17/03/2021); ai residenti sarà consentita la circolazione, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, solo per accedere a luoghi privati di sosta.

Giovedì 25 marzo verrà invece vietato il transito dalle 7 alle 12 in via San Rocco (ordinanza n. 53 del 17/03/2021), con l’esclusione dei residenti.