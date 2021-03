Savigliano: in calo i positivi tra i cittadini, ma all’ospedale nuovi posti letto per la media intensità

Sono 169 i casi positivi tra i cittadini saviglianesi. A comunicare i nuovi dati è il sindaco Giulio Ambroggio: “Speriamo sia iniziata la curva discendente della pandemia, non abbassiamo la guardia: sempre mascherina e nessun assembramento”.

In effetti i casi sono in leggero calo, da sabato 20 marzo quando erano 172, sono tre in meno. La settimana scorsa tuttavia in quattro giorni dal 16 al 20 marzo erano passati da 157 a 172 contagiati.

Da Mondovì a Ceva, si aggiungono posti letto

Nel frattempo, all’ospedale SS Annunziata di Savigliano si stanno riconvertendo posti letto per la terapia a media intensità, nello specifico il quarto piano di Medicina, con 18 postazioni in più, portando il totale a 36.

Aumentano anche i posti letto a Ceva, con 11 unità in più in media intensità si raggiunge un totale di 46, mentre all'ospedale di Mondovì, in terapia intensiva sono stati attivati altri 2 posti.